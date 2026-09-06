Lepper, Braun i "Deep State". Wywiad z Ryszardem Czarneckim
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  • Ryszard GromadzkiAutor:Ryszard Gromadzki

Lepper, Braun i "Deep State". Wywiad z Ryszardem Czarneckim

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Ryszard Czarnecki
Ryszard Czarnecki Źródło: PAP / Piotr Polak
Z Ryszardem Czarneckim, politykiem, historykiem i działaczem sportowym, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego rozmawia Ryszard Gromadzki

RYSZARD GROMADZKI: Sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto może pozbawić prawicę szans na zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych?

RYSZARD CZARNECKI: Ofiary po stronie prawicy będą, ale liberalno-lewicowy rząd Tuska jest tak niewydolny i słaby, że nie ma mowy o tym, żeby ta sprawa mogła zatopić prawicę. To może być uderzenie, jak słyszę, w niektórych prawicowych polityków i dziennikarzy. Sprawa Zondacrypto nie będzie jednak miała takiego znaczenia, jak w swoim czasie „afera podsłuchowa” związana z kelnerami. Nie będzie to raczej punkt zwrotny w polskiej polityce.

Jarosław Kaczyński podczas niedawnego zjazdu Klubów „Gazety Polskiej”, odpowiadając na pytania dotyczące secesji byłego premiera Morawieckiego i grupy jego zwolenników z Prawa i Sprawiedliwości, kilka razy użył określenia „zdrada”. Czy to oznacza, że mosty między PiS a stowarzyszeniem Morawieckiego zostały definitywnie spalone?

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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