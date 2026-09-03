Trzaskowski: Zwróciłem się dziś do zarządu PKOl o wyjaśnienia

W środę funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pojawili się w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury, która bada sprawę związaną z aferą Zondacrypto. W ramach śledztwa policja oraz CBA zatrzymały trzy osoby. Podczas przeprowadzonych czynności zabezpieczono m.in. luksusowe samochody, zegarki, biżuterię oraz pieniądze w gotówce.

Z kolei w czwartek prezydent Warszawy, jako organ nadzorujący PKOl, zażądał wyjaśnień w związku z zatrzymaniem prezesa stowarzyszenia Radosława Piesiewicza.

"Jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem Polski Komitet Olimpijski zwróciłem się dziś do jego zarządu o wyjaśnienia i przedstawienie wszelkich dokumentów dotyczących obecnej działalności stowarzyszenia i podejmowanych decyzji w związku z tymczasowym aresztowaniem jego prezesa. Odbudowa dobrego imienia PKOl i sprawne funkcjonowanie stowarzyszenia powinno być naszym wspólnym celem" – napisał Rafał Trzaskowski na swoim koncie na platformie X.

Afera Zondacrypto

Sprawa Zondacrypto jest w ostatnich dniach na czołówkach mediów w Polsce. W kwietniu Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo dotyczące możliwego oszustwa wobec klientów giełdy. Wcześniej media informowały o problemach z jej płynnością finansową oraz o powiązaniach spółek związanych z Przemysławem Kralem z politykami prawicy.

Doniesienia prasowe dotyczyły m.in. wpłat od spółek Krala na fundacje związane ze Zbigniewem Ziobrą (PiS) i Przemysławem Wiplerem (Konfederacja) oraz kontaktów biznesmena z politykami zajmującymi się regulacjami rynku kryptowalut.

W centrum politycznego sporu znalazła się także ustawa regulująca rynek kryptoaktywów, której kolejne wersje były wetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Czytaj też:

Zaorski doprowadzony do prokuratury. "Nie przyznaję się" Czytaj też:

Zondacrypto mogła zostać sponsorem reprezentacji Polski. Kulisy tajemniczego spotkania