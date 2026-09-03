Zaorski doprowadzony do prokuratury. "Nie przyznaję się"

W środę służby zatrzymały trzy osoby w związku z postępowaniem dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zondacrypto. Czynności prowadzone są na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Jednym z zatrzymanych jest Rafał Zaorski, prezes Krypto Jam S.A. i inwestor związany z rynkiem kryptowalut. Zaorskiego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Następnie został doprowadzony do prokuratury. – Jestem poszkodowany – powiedział dziennikarzom przed wejściem do budynku.

Zaorski zabrał głos po zatrzymaniu

W czwartek Rafał Zaorski ponownie został doprowadzony na przesłuchanie do katowickiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. – Nie przyznaję się do winy, nie jestem winny – mówił reporterom.

Jak ustalił Onet, dwie pozostałe osoby zatrzymane w środę to Jaromira W. i Anna P. Pierwsza to była żona Mariana W. ps. "Maniek", głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Druga to jego bliska współpracowniczka.

Podczas środowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek nie potwierdził, że zatrzymania dotyczą bezpośrednio zaginięcia Suszka. Zaznaczył jednak, że według prokuratury zatrzymane osoby mogą posiadać informacje i dowody dotyczące między innymi tej sprawy. – Według mnie bardzo mało prawdopodobne jest to, że Sylwester Suszek jest osobą zaginioną lub ukrywającą się – powiedział Żurek.

Zaorski i Zondacrypto

Nazwisko Rafała Zaorskiego pojawiało się już w sprawie Zondacrypto. W kwietniu 2026 r. "Rzeczpospolita" ujawniła nagranie rozmowy Zaorskiego z Sylwestrem Suszkiem z 31 grudnia 2020 r. Rozmowa ta dotyczyła pieniędzy i bitcoinów. – Mnie okradłeś, czyli powiedziałeś w Dubaju, że potrzebujesz i odsyłasz, to jest kradzież – mówił Suszek. – Mam w stosunku do ciebie taki dług – odpowiadał Zaorski. Zdaniem Suszka przekazane środki były pożyczką. Według otoczenia Zaorskiego miały stanowić wynagrodzenie za animowanie obrotu na giełdzie.

Sprawa trafiła do sądu. W 2023 r. operator Zondacrypto, BB Trade Estonia OÜ, pozwał Zaorskiego o ponad 32 mln zł. 24 kwietnia 2026 r. sąd wydał wyrok częściowy. Zasądził 6 285 037,10 zł i oddalił roszczenie dotyczące 150 bitcoinów.

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