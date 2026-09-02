Pieniędzy nie żałowano. Wiadomo, ile samorządy wydały na imprezę Trzaskowskiego
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Pieniędzy nie żałowano. Wiadomo, ile samorządy wydały na imprezę Trzaskowskiego

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Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceszef PO
Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, wiceszef PO Źródło: X / @trzaskowski_
Samorządy hojnie wspomogły Campus Polska. Na imprezę Rafała Trzaskowskiego wpłynęło co najmniej 700 tys. zł. Ta kwota może być jednak znacznie większa.

Za organizację imprezy odpowiada fundacja Campus Polska, działająca od 2022 roku. Z fundacją związane są osoby mające kontakty ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. W jej radzie zasiadają Michał Marcinkiewicz, były poseł PO i współpracownik Radosława Sikorskiego, który pracował również przy kampanii Rafała Trzaskowskiego. Prezesem fundacji jest natomiast Marcin Wypchło, wcześniej zaangażowany w organizację szczecińskich juwenaliów i postrzegany jako człowiek związany ze Sławomirem Nitrasem.

Interia opisuje, że przed tegoroczną edycją fundacja zwracała się do samorządów z propozycją współpracy promocyjnej. Na stronie Campusu wymieniono 17 miast i województw jako partnerów samorządowych, a także trzy organizacje zależne od samorządów. Wśród partnerów znalazły się m.in. Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Białystok, Katowice, Opole i Rzeszów oraz kilka województw.

Setki tysięcy zł na Campus

Spośród zapytanych samorządów 15 odpowiedziało na pytania dotyczące finansowania wydarzenia. Z ich deklaracji wynika, że łącznie przekazały fundacji blisko 700 tys. zł brutto. Ta kwota może być jednak większa, gdyż nadal część samorządów nie ujawniła swych wydatków. Największą kwotę – 300 tys. zł – przeznaczyło województwo warmińsko-mazurskie. Olsztyn, który był gospodarzem wydarzenia, wydał 150 tys. zł.

Czemu samorządy zdecydowały się sfinansować imprezę polityka KO? Oficjalnie wydatki miały charakter promocyjny, a nie polityczny. Impreza miała bowiem posłużyć do prezentowania miast i regionów. Przedstawiciele Olsztyna argumentowali, że Campus przyciąga do miasta osoby z całej Polski i może zachęcić je do późniejszych wizyt.

Podobnie udział tłumaczyły władze Sosnowca i Łodzi. Sosnowiec zapłacił 15 tys. zł, a Łódź 25 tys. zł. Mniejsze kwoty przekazały m.in. Bydgoszcz – 5 tys. zł, Białystok – 6 tys. zł i Opole – 10 tys. zł. Województwo pomorskie wydało 30 tys. zł, a zachodniopomorskie 20 tys. zł.

Interia zwraca jednocześnie uwagę na polityczne powiązania osób związanych z organizacją Campusu oraz samorządowców, którzy zdecydowali się finansować wydarzenie.

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Źródło: Interia.pl
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