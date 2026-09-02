Pieniędzy nie żałowano. Wiadomo, ile samorządy wydały na imprezę Trzaskowskiego

Za organizację imprezy odpowiada fundacja Campus Polska, działająca od 2022 roku. Z fundacją związane są osoby mające kontakty ze środowiskiem Koalicji Obywatelskiej. W jej radzie zasiadają Michał Marcinkiewicz, były poseł PO i współpracownik Radosława Sikorskiego, który pracował również przy kampanii Rafała Trzaskowskiego. Prezesem fundacji jest natomiast Marcin Wypchło, wcześniej zaangażowany w organizację szczecińskich juwenaliów i postrzegany jako człowiek związany ze Sławomirem Nitrasem.

Interia opisuje, że przed tegoroczną edycją fundacja zwracała się do samorządów z propozycją współpracy promocyjnej. Na stronie Campusu wymieniono 17 miast i województw jako partnerów samorządowych, a także trzy organizacje zależne od samorządów. Wśród partnerów znalazły się m.in. Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Białystok, Katowice, Opole i Rzeszów oraz kilka województw.

Setki tysięcy zł na Campus

Spośród zapytanych samorządów 15 odpowiedziało na pytania dotyczące finansowania wydarzenia. Z ich deklaracji wynika, że łącznie przekazały fundacji blisko 700 tys. zł brutto. Ta kwota może być jednak większa, gdyż nadal część samorządów nie ujawniła swych wydatków. Największą kwotę – 300 tys. zł – przeznaczyło województwo warmińsko-mazurskie. Olsztyn, który był gospodarzem wydarzenia, wydał 150 tys. zł.

Czemu samorządy zdecydowały się sfinansować imprezę polityka KO? Oficjalnie wydatki miały charakter promocyjny, a nie polityczny. Impreza miała bowiem posłużyć do prezentowania miast i regionów. Przedstawiciele Olsztyna argumentowali, że Campus przyciąga do miasta osoby z całej Polski i może zachęcić je do późniejszych wizyt.

Podobnie udział tłumaczyły władze Sosnowca i Łodzi. Sosnowiec zapłacił 15 tys. zł, a Łódź 25 tys. zł. Mniejsze kwoty przekazały m.in. Bydgoszcz – 5 tys. zł, Białystok – 6 tys. zł i Opole – 10 tys. zł. Województwo pomorskie wydało 30 tys. zł, a zachodniopomorskie 20 tys. zł.

Interia zwraca jednocześnie uwagę na polityczne powiązania osób związanych z organizacją Campusu oraz samorządowców, którzy zdecydowali się finansować wydarzenie.

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