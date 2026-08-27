Zimny prysznic na imprezie Trzaskowskiego. Żurek: Przepaliliśmy zapał wygranych wyborów

Mówił też o decyzjach kadrowych, które mogły zostać podjęte wcześniej.

Żurek: Przepaliliśmy zapał

– Wydaje mi się, że najgorsze, co nas, demokratów spotkało, to że trochę przepaliliśmy zapał wygranych wyborów. I była taka wiara w wielu z nas, która była błędną, okazało się, że zrobimy wszystko po aptekarsku, powoli, na raty, mamy dużo czasu – powiedział Waldemar Żurek podczas Campusu Polska.

Minister sprawiedliwości wspomniał również o wyborach prezydenckich. – Czas uciekał, była też taka nadzieja, że te wybory prezydenckie skończą się dobrze dla demokratów. Ja mogę rozumieć, że pewne rzeczy nie szły w takim tempie – mówił.

"To się wszystko dzieje za późno"

Żurek odniósł się także do zmian kadrowych przeprowadzanych przez niego w sądach i prokuraturze. Przyznał, że część tych decyzji można było podjąć wcześniej. – Ja podjąłem też bardzo dużo decyzji kadrowych, które mogły być podjęte wcześniej. Prezesi, wiceprezesi sądów, w prokuraturze, rzecznicy dyscyplinarni. Tego się nie widzi na co dzień, o tym się nie mówi, ale tak naprawdę na tych stanowiskach niezależna kadra, ludzie odważni, którzy się nie boją, to jest klucz do sukcesu – powiedział.

– To się niestety dzieje wszystko za późno, ale ja mam nadzieję, że my jeszcze mamy bardzo dużo, ten rok to jest jednak dużo, tylko musimy bardzo ciężko pracować – dodał minister sprawiedliwości.

Tusk chce jednej listy

Wypowiedzi Żurka padają w czasie dyskusji o formule startu obecnej koalicji rządzącej w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. Jakiś czas temu Donald Tusk podczas spotkania liderów koalicji miał przekonywać Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza do wspólnego startu całego obozu rządzącego.

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", przeprowadzonym w ubiegłym tygodniu, wspólna lista KO, PSL, Lewicy, Polski 2050 i Unii Centrum uzyskała 46,65 proc. poparcia. PiS otrzymało 23,57 proc., Konfederacja 13,81 proc., Konfederacja Korony Polskiej 9,50 proc., a Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego 5,46 proc.

W innym badaniu tej samej pracowni 55 proc. ankietowanych opowiedziało się za wspólnym startem KO, Lewicy, PSL i Polski 2050, a 45 proc. było przeciw.

Większość badanych źle ocenia Tuska

Z kolei wyniki opublikowanego dzisiaj sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przynoszą niekorzystne dla premiera wyniki w sprawie jego reakcji na ujawniane w ostatnim czasie afery wokół rządu. Działania Donalda Tuska negatywnie oceniło 57,6 proc. badanych, a pozytywnie 38,9 proc. Zdania nie miało 3,5 proc.

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