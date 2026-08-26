"Próbują nas naśladować". Trzaskowski z samozadowoleniem o Campusie

Już podczas otwarcia odniósł się do innej inicjatywy kierowanej do młodych, która będzie miała miejsce w najbliższy weekend w Juracie. – Jak widzicie, próbują nas naśladować. Jednym się to udaje lepiej, drugim trochę gorzej – powiedział.

Choć prezydent Warszawy nie wymienił nikogo z nazwiska, jego słowa padły tuż przed wydarzeniem "Przyszłość.pl", które odbędzie się 29 i 30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie. Karol Nawrocki zaprosił tam osoby w wieku od 18 do 26 lat.

Trzaskowski: Niech nas naśladują

– Niech nas naśladują, zobaczymy, czy ktokolwiek inny w Polsce będzie w stanie zaproponować młodym ludziom tak otwartą dyskusję. Czy ktokolwiek będzie w stanie zebrać tak wielu ludzi o bardzo różnych poglądach. Czy gdziekolwiek będą zadawane pytania na każdy temat, pytania, które nigdy nie są ustawione, które zawsze są otwarte i czy gdziekolwiek w Polsce uda się stworzyć tak nieprawdopodobną atmosferę, jak tutaj – mówił Trzaskowski.

Campus Polska Przyszłości organizowany jest po raz piąty. Według danych przedstawionych przez Trzaskowskiego w dotychczasowych edycjach wzięło udział łącznie około 5 tys. osób. W tym roku w Olsztynie ma pojawić się tysiąc uczestników. Zaplanowano 120 wydarzeń z udziałem 240 prelegentów. Wielką nieobecną tegorocznej edycji będzie prof. Barbara Mróz-Gorgoń, która odwołał swoją obecność kilka dni temu.

Nawrocki zaprasza młodych do Juraty

29 i 30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie odbędzie się wydarzenie "Przyszłość.pl". Jest ono skierowane do młodych ludzi w wieku od 18 do 26 lat. Jak informowała Kancelaria Prezydenta RP, po raz pierwszy w historii rezydencja w Juracie zostanie otwarta w tej formule dla młodego pokolenia Polaków.

Nawrocki, zapraszając do udziału w wydarzeniu, zapowiadał dwa dni rozmów, sportu i koncertów. – To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami – mówił prezydent.

Debaty, eksperci i rozmowy z prezydentem

Jednym z głównych punktów programu mają być bezpośrednie rozmowy uczestników z Karolem Nawrockim o Polsce i przyszłości kraju. Zaplanowano także wykłady i debaty.

Wśród prelegentów wymieniono m.in. historyka prof. Andrzeja Nowaka, właściciela Wisły Kraków Jarosława Królewskiego, Jakuba Dymka i Marcina Giełzaka z podcastu "Dwie Lewe Ręce", publicystę Kacpra Kitę oraz Tomasza Leśniaka, szefa kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski.

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