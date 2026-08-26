Prezydent zaprasza do Juraty. Wiadomo, jakie będą atrakcje

29 i 30 sierpnia w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie odbędzie się wydarzenie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego przygotowane z myślą o młodych. Głowa państwa spotka się z młodzieżą zarówno w celach rekreacyjnych, ale również, by porozmawiać i wysłuchać, co ma do powiedzenia w sprawach politycznych i szerzej dotyczących losów kraju.

Przyszłość.pl. Weekend z prezydentem w Juracie

Pod koniec lipca Karol Nawrocki zaprosił zainteresowanych do rejestracji i przyjazdu do jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych nadmorskich kurortów w Polsce. W środę na stronie i kanałach prezydenta opublikowano grafikę zawierającą plan wydarzenia.

Przewidziane jest spotkanie z prezydentem, koncerty nad Bałtykiem, wykłady i debaty, aktywności i zawody sportowe, w tym bieg z parą prezydencką, spotkanie z Pierwszą Damą, plenerowa gra strategiczna, a także zajęcia kulinarne.

Perła Półwyspu Helskiego

Przypomnijmy, że Jurata leży na Półwyspie Helskim, między Zatoką Pucką a Morzem Bałtyckim. Miejscowość jest znana przede wszystkim z pięknych, piaszczystych plaż, malowniczych krajobrazów oraz spokojnej atmosfery sprzyjającej wypoczynkowi. Jest chętnie odwiedzana przez turystów, którzy mogą korzystać z licznych atrakcji, takich jak sporty wodne, ścieżki rowerowe, siatkówka czy spacery po molo. Jurata to także miejsce o bogatej historii i wyjątkowym klimacie, które od lat przyciąga zarówno miłośników aktywnego wypoczynku, jak i osoby szukające spokojniejszych form relaksu.

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