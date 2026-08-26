To on wystąpi u prezydenta. Nowe szczegóły wydarzenia

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP: "Po raz pierwszy w historii Rezydencja Prezydenta RP w Juracie zostanie otwarta dla młodego pokolenia Polaków. W dniach 29–30 sierpnia 2026 roku odbędzie się tam wyjątkowe spotkanie Prezydenta Karola Nawrockiego z młodzieżą".

Z tej okazji została uruchomiona strona Przyszłość.pl.

Skolim obok wykonawców muzyki Chopina

Jak podkreślono, w programie przewidziano "bezpośrednie rozmowy z prezydentem RP Karolem Nawrockim o Polsce", a także koncerty artystów, w tym również Skolima, Kubańczyka, a także braci Hyuka i Hyo Lee, którzy wykonają utwory Fryderyka Chopina.

Podczas wykładów i debat w Juracie pojawią się m.in. takie tematy jak "Kto jest potrzebny Polsce? Komu potrzebna jest Polska?" czy "Możesz więcej!". Przewidziano również wystąpienie Przemysława Babiarza.

Na liście prelegentów są m.in.: historyk prof. Andrzej Nowak, właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski, autorzy podcastu "Dwie Lewe Ręce" Jakub Dymek i Marcin Giełzak, publicysta Kacper Kita czy szef kuchni piłkarskiej reprezentacji Polski Tomasz Leśniak.

Pierwsza Dama weźmie udział w wydarzeniu

Jak zapowiedziano, ministrowie z Kancelarii Prezydenta RP, w tym jej szef Zbigniew Bogucki, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tomasz Grodecki, "będą prezentować działania Prezydenta wynikające wprost z jego konstytucyjnych prerogatyw, obejmujące w szczególności kwestie związane z prawem, bezpieczeństwem i współpracą międzynarodową".

Otwarta będzie również strefa sportowa, w której przewidziano "aktywności na plaży i wodzie, zawody, konkursy oraz bieg z Parą Prezydencką".

W wydarzeniu będzie również brała udział Marta Nawrocka. Pierwsza Dama zaprasza uczestniczki na "rozmowy przy matchy" i zajęcia z samoobrony. Poinformowano również, że "w niedzielę uczestnicy będą mogli wziąć udział we Mszy Świętej, którą odprawi ks. Jarosław Wąsowicz".

Czytaj też:

Prezydent Nawrocki zaprasza młodych do Juraty. Specjalne wydarzenie Czytaj też:

"O jakiej Polsce marzycie?". Pierwsza dama zwróciła się do Polek