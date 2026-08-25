"Czytam, jaki to wstyd zrobić wywiad z prezydentem". Nowy wpis Stanowskiego

Kanał Zero zorganizował letnią trasę, w której odwiedził miejscowości Pomorza Zachodniego i Pomorza, m.in.: Kołobrzeg, Będzino, Darłowo, Gniewino, Sławutowo, Szymbark, Wdzydze, Tczew, Gniew i Kwidzyn. Dziennikarze kanału podróżowali specjalnym autokarem. Spotykali się z widzami oraz pokazywali miejsca i lokalne historie napotkane po drodze.

Krzysztofowi Stanowskiemu udało się namówić prezydenta Karola Nawrockiego, żeby oprowadził go po prezydenckiej rezydencji w Juracie. Pod koniec sierpnia w ośrodku tym odbędzie się spotkanie głowy państwa z młodzieżą. W wydarzeniu weźmie udział około 800 osób z całego kraju, wyłonionych w otwartym procesie rekrutacyjnym.

– Ośrodek należy do narodu i został stworzony dzięki temu, że Polacy płacą podatki. Jest państwowy. Czemu więc, skoro ten ośrodek powstał, nie otworzyć go dla ludzi, dla młodzieży, dla intelektualistów? (...) Jest tu przestrzeń do tego, żeby zorganizować bardzo atrakcyjne spotkania – mówił prezydent Nawrocki na antenie Kanału Zero.

"Gdyby tak Donald Tusk się zgodził..."

"Od wczoraj czytam, jaki to wstyd zrobić wywiad z prezydentem w Juracie, bo kto to widział tak po prostu rozmawiać. A ja polecam każdemu spróbować. Najlepsza definicja dziennikarstwa jest taka: »docieranie do miejsc lub ludzi, do których innym nie chce się lub nie mogą dotrzeć«. Bardzo się cieszę, że jako pierwszy mogłem pokazać ośrodek prezydencki od środka. A normalne rozmowy, w trakcie których – o zgrozo – ktoś się jeszcze uśmiechnie i pożartuje, nie są zakazane. Naprawdę nie musicie na siebie warczeć, nawet jeśli taki przykład idzie z TV" – napisał na platformie X Krzysztof Stanowski, odnosząc się do nieprzychylnych komentarzy.

"Jedyne co bym zmienił to rozmiar marynarki albo rozmiar brzucha!" – zażartował twórca Kanału Zero.

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"Gdyby tak Donald Tusk zgodził się na jakikolwiek wywiad, na przykład na oprowadzanie po Urzędzie Rady Ministrów na początek, to też by na pewno było sympatycznie. No ale na razie się nie zgodził" – skwitował Stanowski.

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