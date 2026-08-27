Sondaż: Czy Tusk dobrze reaguje na kolejne afery? Wynik wyborców KO zwraca uwagę

Pracownia United Surveys by IBRiS zapytała Polaków o to, jak oceniają reakcję Donald Tuska na afery i kontrowersje, które w ostatnich tygodniach zostały ujawnione opinii publicznej. Mowa m.in. o aferze w warszawskim Szpitalu Południowym, nieprawidłowościach w pomocy dla powodzian oraz kontrowersjach związanych z raportem "Polaków portret własny", przygotowanym przez dr hab. Barbarę Mróz-Gorgoń.

Polacy negatywnie oceniają Tuska

Aż 57,6 proc. respondentów negatywnie oceniło działania, jakie podjął Tusk (42,3 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie", a 15,3 proc. badanych wskazało odpowiedź "raczej nie"). Przeciwnego zdania jest 38,9 proc. ankietowanych. Z tej grupy 27,3 proc. odpowiedziało "raczej tak", natomiast jedynie 11,6 proc. ocenia działania szefa rządu "zdecydowanie" dobrze. Tylko 3,5 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Co nie może dziwić, ocena działalności szefa rządu różni się w zależności od preferencji politycznych respondentów. Głosujący na partie tworzące koalicję rządową bronią Donald Tuska. W tej grupie 75 proc. ankietowanych uważa, że premier reaguje dobrze na ujawniane afery. Przeciwnego zdania jest 20 proc. wyborców koalicji 15 października.

Z kolei 83 proc. wyborców opozycji negatywne oceniło Tuska. Pozytywnie o jego decyzjach wypowiedziało się zaledwie 15 proc. ankietowanych z tej grupy.

W grupie wyborców innych partii 43 proc. ocenia działania szefa rządu negatywnie, a 49 proc. negatywnie.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 21–23 sierpnia 2026 r., metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI), na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 osób.

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