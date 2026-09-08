Siemoniak odbył "bardzo ważną rozmowę". "Przekazałem właśnie premierowi"

O spotkaniu z szefem CIA Tomasz Siemoniak poinformował za pośrednictwem platformy X. "Jestem po bardzo ważnej rozmowie w siedzibie CIA z szefem Johnem Ratcliffe'em. Przekazałem właśnie premierowi Donaldowi Tuskowi najistotniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski, które wynikają z tego spotkania" – napisał.

"Sojusz polsko-amerykański jest silny i niezachwiany. Ścisła współpraca naszych służb specjalnych jest jednym z jego fundamentów. Dziękuję za przyjaźń, dziękuję za wsparcie i zaufanie do Polski" – dodał.

Wizyta Siemoniaka w Waszyngtonie

Tomasz Siemoniak poinformował w poniedziałek w TVN24, że podczas wizyty w USA spotka się ze swoimi odpowiednikami, którzy kierują amerykańskimi służbami. Mówił, że tematy rozmów będą związane m.in. z bezpieczeństwem Polski, a także rozmowami wysłanników prezydenta USA Donalda Trumpa w Moskwie oraz Kijowie.

– Nie chcę potwierdzać konkretnych spotkań, natomiast rzeczywiście spotkam się ze swoimi odpowiednikami. Z tymi, którzy kierują amerykańskimi służbami, odpowiadają za bezpieczeństwo. Na pewno tematy związane z bezpieczeństwem Polski, możliwą eskalacją konfliktów wobec Polski i ostatnimi rozmowami czy szefa CIA, czy panów Witkoffa i Kushnera będą na stole – powiedział minister koordynator służb specjalnych.

Przedstawiciele USA w Rosji

Dyrektor CIA John Ratcliffe rozmawiał 25 sierpnia w Rosji z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Federacji Rosyjskiej Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

5 września Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzili Moskwę, gdzie rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Doradca Kremla Jurij Uszakow przekazał później dziennikarzom, że spotkanie trwało 3 godziny i 10 minut i określił je jako "bardzo pożyteczne". Jak dodał, omawiano nie tylko możliwości zakończenia wojny, ale również kwestie gospodarcze i potencjalne duże projekty rosyjsko-amerykańskie. Dzień później wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiali w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Czytaj też:

Trump i Putin rozmawiali przez telefon. "Bez wrogich planów"