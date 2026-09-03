Trzaskowski spotkał się z amerykańską gwiazdą. "Legenda"

Trzaskowski opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z Vonn, określając ją mianem "legendy".

"Lindsey Vonn w narciarstwie osiągnęła praktycznie wszystko. Determinacja, ciężka praca, wola zwycięstwa – to cechy, które nie tylko pozwoliły jej osiągnąć najwyższy poziom sportowy, ale też warte dzielenia się z innymi. To była przyjemność powitać cię w Warszawie" – napisał prezydent stolicy w serwisie X.

Trzaskowski i Vonn na Impact w Warszawie

Spotkanie odbyło się przy okazji wizyty Vonn w Polsce. W środę (2 września) w Nowym Teatrze w Warszawie zorganizowano pierwszą edycję Impact Leading Minds pod hasłem "The Power of Insight". W programie znalazły się rozmowy dotyczące m.in. geopolityki, bezpieczeństwa, demografii, gospodarki, technologii i sportu.

Vonn była gościem specjalnym wydarzenia. W rozmowie "Jak wygrywać nie tylko na stoku: o odporności i odwadze zaczynania od nowa" opowiadała o doświadczeniach związanych z presją, podejmowaniem ryzyka, porażkami i powrotami do rywalizacji. Rozmowę prowadził dziennikarz TVN Piotr Kraśko.

Rafał Trzaskowski uczestniczył natomiast w panelu poświęconym odporności Europy, bezpieczeństwu i przyszłości europejskiego sąsiedztwa. W dyskusji wzięli udział także m.in. analityk Linas Kojala i ekspert Chatham House Galip Dalay.

Najważniejsze osiągnięcia Amerykanki

Lindsey Vonn zdobyła złoty medal olimpijski w zjeździe w Vancouver w 2010 r. oraz trzy medale olimpijskie i osiem medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Czterokrotnie wygrywała klasyfikację generalną Pucharu Świata, a w zawodach tego cyklu odniosła 84 zwycięstwa, w tym rekordowe 44 w zjeździe.

Po zakończeniu kariery w 2019 r. wróciła do rywalizacji i w sezonie 2025/26 ponownie zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata. Podczas ostatniej olimpiady w Mediolanie-Cortinie Vonn zaliczyła groźny upadek i trafiła do szpitala.