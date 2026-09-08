Gadowski: Władza Tuska jest krucha. Idzie fala aresztowań

I tak ci, którzy wygrywają wybory, gonią tych, którzy te wybory przegrali i stracili władzę, a potem – na odwrót. Z powrotem tamci, którzy stracili władzę, znowu ją zyskują i gonią tych, którzy tę władzę stracili.

Zaczęło się to gdzieś około 2003 roku od tzw. afery starachowickiej, kiedy organy ścigania wykryły, że z Centralnego Biura Śledczego, a właściwie z Komendy Głównej Policji, wyszedł przeciek o planowanej akcji przeciwko samorządowcom ze Starachowic i ten przeciek wyszedł z Komendy Głównej Policji w kierunku posłów rządzącego wówczas SLD. Poinformowani zostali poseł Andrzej Długosz i poseł Andrzej Jagiełło.