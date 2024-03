Wtorkowa akcja służb: Zatrzymano piątą osobę

Nowe informacje w sprawie wtorkowych działań służb związanych z Funduszem Sprawiedliwości podaje Interia.

Pięć osób zatrzymanych ws. Funduszu Sprawiedliwości

Z ustaleń portalu wynika, że po południu doszło do zatrzymania piątek osoby. Potwierdziła to rzecznik Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

Wśród zatrzymanych jest czworo byłych i obecnych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym osoba pełniąca funkcję dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości, a także ksiądz Michał O., który miał być beneficjentem Funduszu.

Do tej pory zarzuty usłyszały trzy osoby. Jak informuje z kolei portal tvn24.pl, dotyczą one przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy, wyrządzenia szkody majątkowej.

Przeszukania w domach polityków Suwerennej Polski. Komunikat prokuratury

Przypomnijmy, że we wtorek służby weszły do domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przeszukań dokonano także u byłego ministra Michała Wosia, byłego wiceministra Marcina Romanowskiego oraz posła SP Dariusza Mateckiego. Agencji CBA weszli do budynków należących do zgromadzenia Sercanów. Akcje te ma związek z działaniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości i ogólnie objęły kilkadziesiąt podmiotów.

Z opublikowanym wcześniej komunikacie Prokuratury Krajowej poinformowano, że w ciągu kilku tygodni śledztwa prokuratorzy uzyskali bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację i zeznania świadków, który łącznie obejmuje 99 tomów akt.

"Z dotychczas zebranego materiału dowodowego wynika, że jest to bardzo poważna sprawa o charakterze kryminalnym. W sprawie zachodziła konieczność uzyskania dalszego materiału dowodowego, którego nie można uzyskać inaczej niż przez przeszukanie. Wobec powyższego dokonano dziś przeszukań pomieszczeń w kilkudziesięciu miejscach na terenie całej Polski" – czytamy.

