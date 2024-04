Listy do redakcji (14)

Lotnisko w Berlinie, Trzaskowski w Warszawie

[...] Stanowisko Trzaskowskiego w kwestii budowy portu lotniczego przebiło się do świadomości wielu Polaków. „Po co nam lotnisko w Baranowie, skoro mamy lotnisko w Berlinie?!”. A więc co tam te 60 tys. lub więcej dobrze płatnych miejsc pracy dla mieszkańców stolicy! Co tam olbrzymie wpływy do kasy państwa z przeładunku i przewozu towarów, ludzi i innych usług! To przecież konkurencja dla Berlina! A poza tym po co ludzie mają latać? To przecież ślad węglowy! Powinni siedzieć w domach! Prezydent Warszawy najwyraźniej jest inspirowany przez globalistów, co również widać z innych jego decyzji [...].