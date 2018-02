Hermeliński: Braci Kaczyńskich znam od pierwszej klasy. Ich mama podawała różne dobre smakołyki

O tym, że przewodniczący PKW zna Lecha i Jarosława Kaczyńskich od wielu lat, wiadomo od dawna, jednak dzisiaj w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, Wojciech Hermeliński opowiedział kilka szczegółów dotyczących znajomości z braćmi Kaczyńskimi.

– Bardzo sobie cenie znajomość, wspólne kontakty z dzieciństwa, młodości, czasów studiów (...) Prezesa PiS i jego śp. brata znam od pierwszej klasy. Mieszkaliśmy blisko siebie, nasi rodzice się znali, chodziliśmy razem do szkoły podstawowej. A potem znowu spotkaliśmy się na studiach – opowiadał przewodniczący PKW.

– To były bardzo miłe spotkania, bardzo często w mieszkaniu u braci. Byliśmy zapraszani przez ich mamę, która gościła nas wieczorami podając różne dobre smakołyki (…) Potem trochę nasze kontakty się rozluźniły, gdy bracia zostali politykami. Zawsze byłem od tego bardzo odległy – dodał Hermeliński.

Przewodniczący PKW zapytany jak ocenia Jarosława Kaczyńskiego, stwierdził, że szanuje "stanowczość i rygoryzm" prezesa PiS. – On jest bardzo propaństwowy – co nie jest żadną złą cechą, broń Boże. Natomiast ja jestem trochę w innym kierunku – bardziej mam takie spojrzenie „pro-prawoczłowiecze”. Więc może tutaj trochę się różnimy, ale każdy ma prawo do swojego spojrzenia – dodał Hermeliński.

Czytaj także:

"Plac Piłsudskiego nie dla Kaczyńskiego". Protest przeciwko budowie pomnika smoleńskiego