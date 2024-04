"Bez złośliwości". Znany dziennikarz włożył kij w mrowisko

W obliczu rosnącej popularności kanałów na YouTube, pojawiają się głosy, że takie projekty mogą wyprzeć tradycyjną telewizję. Takiego zjawiska nie obawia się znany dziennikarz, związany m.in. z TVN24 – Konrad Piasecki. Opublikował w mediach społecznościowych swój komentarz w tej sprawie i wywołał prawdziwą burzę. Internauci w zdecydowanej większości się z nim nie zgadzają.

Konrad Piasecki wątpi w moc YouTube'a. Lawina komentarzy pod postem

"Bez złośliwości. Wiara w to, że kanały youtubowe wyprą jutro telewizje informacyjne jest – jak to wiara – poparta jedynie marzeniami albo niewiedzą. Tak, jedna czy druga produkcja osiągnie porównywalne poziomy oglądalności. Tak parogodzinne debaty będą kontrastować z tym, co emitują telewizje. I bardzo dobrze. Ale widownia, potencjał, machiny i możliwości redakcyjne telewizji będą przez długie lata poza zasięgiem kanałów internetowych. I założę się, że odruch włączania tv, by zobaczyć „co się dzieje” zostanie z nami, co najmniej do mojej emerytury" – napisał na X Konrad Piasecki, czym wywołał niemałe poruszenie wśród użytkowników platformy.

"Pewnie w latach dwutysięcznych podobnie mówili redaktorzy gazet codziennych o wyparciu ich przez internet"; "Ma Pan świadomość, że obecnie ludzie w wieku 20-40 lat mają TV i nie oglądają telewizji korzystając z TV jaki ekranu do streamingu i/lub monitora? Sam robię tak od lat"; "A jak ma się to do badań mówiących, że widownia tv spada i się starzeje?"; "To nie wiara, to fakty. Tylko fakty. I nie jutro, a dla sporej części już wyparły"; "Najśmieszniejsze jest to że Pan i ludzie z Pana pokolenia wierzą w to co Pan napisał. Rzeczywistość szybko was zweryfikuje"; "A kto szuka rzetelnych informacji w Telewizji?";"No nie zgodzę się. Ja TV nie mam i nie oglądam od kilku już lat" – piszą internauci, nie zgadzając się z prognozami dziennikarza.

Milion subskrypcji. Kanał Zero bije rekordy

Kanałem, który robi ostatnio furorę w Polsce jest Kanał Zero, który wystartował w czwartek 1 lutego o godz. 20.00. Za projekt odpowiada Krzysztof Stanowski, założyciel portalu piłkarskiego Weszło, który kilka miesięcy temu odszedł z innego projektu na YouTube – Kanału Sportowego.

Jako pierwsza na Kanale Zero została wyemitowana rozmowa ze Stanowskim, którą poprowadził Przemysław Rudzki. Przybliżyli m.in. ramówkę nowego projektu. Dzień później na kanale pojawił się wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek.

Jeśli chodzi o wyniki oglądalności, już w pierwszych dniach Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy i nie może narzekać na brak zainteresowania. Kanał Zero zakończył marzec z 39 milionami wyświetleń, a w niedzielę 24 marca przekroczył milion subskrypcji.

