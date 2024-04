TVP przeprasza polityka KO za materiały Pereiry. "Nieprawdziwe, zmanipulowane i przeinaczone"

Telewizja Polska we wtorek opublikowała w mediach społecznościowych oraz na stronie głównej serwisu przeprosiny dla polityka Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Chodzi o artykuły publikowane na portalu tvp.info, których autorem był Samuel Pereira. Materiały zawierały prywatną korespondencję polityka.

TVP przeprasza Brejzę. Chodzi o SMS-y zdobyte przy użyciu Pegasusa

"Telewizja Polska S.A. w likwidacji przeprasza Krzysztofa Brejzę za to, że w artykule opublikowanym na portalu tvp.info, a następnie wielokrotnie powielanym w materiałach prezentowanych na antenie TVP Info oraz TVP1, zaprezentowano w sposób fałszywy treść prywatnej korespondencji Krzysztofa Brejzy" – czytamy w oświadczeniu TVP.

W oświadczeniu zaznaczono, że we wskazanych materiałach "przypisano Krzysztofowi Brejzie wypowiedzi niepochodzące od niego, lecz do niego kierowane (zamieniono nadawców z adresatem wiadomości".

"Skompilowano różne wypowiedzi Krzysztofa Brejzy kierowane do różnych osób i przedstawiono to jako jedną spójną wypowiedź kierowaną w jednym czasie do rzekomej jednej grupy osób, co stworzyło wrażenie, ze Krzysztof Brejza jest zaangażowany w zachowania o charakterze bezprawnym. Telewizja Polska SA w likwidacji przeprasza za to, że opublikowała materiały nieprawdziwe, zmanipulowane i przeinaczone i ubolewa, ze naruszyła w ten sposób dobra osobiste Krzysztofa Brejzy w postaci czci, dobrego imienia, prawa do prywatności i tajemnicy korespondencji" – czytamy w przeprosinach TVP.

Żona Brejzy zadowolona z przeprosin

Wygraną z TVP sprawę skomentowała w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Dorota Brejza, adwokat i żona polityka.

– Jestem bardzo zadowolona, że ta sprawa doczekała swojego prawomocnego dokończenia i zostaną opublikowane przeprosiny. To efekt lat pracy i cieszy, że doczekaliśmy się sprawiedliwości. To ogromna satysfakcja po latach zobaczyć takie przeprosiny, dla mnie to wzruszające – powiedziała.

Komunikat TVP to wynik wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z połowy grudnia ubiegłego roku, który nakazał przeprosiny i zapłatę 200 tys. zł.

