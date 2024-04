Co się dzieje z Wałęsą? Nowe informacje o stanie byłego prezydenta

Informacja o tym, że Lech Wałęsa drugi raz w ciągu ostatnich kilku miesięcy trafił do szpitala pojawiła się w miniony weekend. Przekazał ją za pośrednictwem mediów społecznościowych sam zainteresowany.

Lech Wałęsa w szpitalu. "Znowu mnie trafiło!"

"I znowu mnie trafiło!" – napisał w sobotę na Facebooku Lech Wałęsa. Do wpisu załączył zdjęcie ze szpitala, na którym widzimy, że jest on podłączony do aparatury monitorującej pracę serca.

Dzień później na profilu polityka pojawiło się kolejne zdjęcie. Tym razem z komentarzem: "Chyba mnie tam nie chcą...".

Jak się czuje były prezydent? Są nowe informacje

W żadnym ze swoich wpisów były prezydent nie poinformował, z jakimi problemami zdrowotnymi mierzy się tym razem. Szczegółów o stanie zdrowia ojca nie chce zdradzać również Jarosław Wałęsa.

– Życzę tacie dużo zdrowia! – uciął temat poseł Koalicji Obywatelskiej, a prywatnie syn Lecha Wałęsy, pytany o tę sprawę przez "Super Express".

Nieco więcej szczegółów o zdrowiu byłego przywódcy "Solidarności" udzielił z kolei, w rozmowie z tym samym dziennikiem, Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy w Gdańsku. Przekazane przez niego informacje na pewno uspokoją wielu sympatyków polityka.

– Prezydent jest pod fachową, bardzo dobrą opieką. Czuł się bardzo słabo, ale jest już dobrze – przekazał Kaczmar.

Problemy zdrowotne Lecha Wałęsy

Kolejna hospitalizacja Lecha Wałęsy jest o tyle niepokojąca, bo nie jest tajemnicą, że były prezydent, który we wrześniu skończy 81 lat zmaga się z wieloma schorzeniami. Polityk choruje na cukrzycę typu 2. W 2021 roku doszło nawet do tego, że trafił do szpitala z powodu stopy cukrzycowej. To bardzo poważne powikłanie, mogące skończyć się nawet amputacją kończyny. Z kolei w związku z problemami kardiologicznymi byłemu prezydentowi wszczepiono rozrusznik serca. Także w roku 2021 przeszedł pomyślnie operację wymiany baterii w nim.

Na stan zdrowia Wałęsy na pewno nie wpływają pozytywnie również przebyte infekcje COVID'19. W związku z ciężkim przebiegiem choroby w grudniu ubiegłego roku, były prezydent trafił do szpitala. Poprzednie zakażenie, które przeszedł w styczniu 2022 roku także nie obyło się bez uciążliwych objawów.

