"Jestem zmuszony zabrać głos". Pierwszy wywiad Ziobry od miesięcy

Zbigniew Ziobro udzielił pierwszego od miesięcy wywiadu. W czwartek wieczorem był gościem programu "Debata Dnia" na antenie Polsat News, gdzie szczerze opowiedział o walce z nowotworem. Odniósł się też do ostatnich działań służb w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, w ramach których przeszukano jego nieruchomości.

Zbigniew Ziobro po raz pierwszy od miesięcy wystąpił w mediach. "Chciałem ratować swoje życie"

Lider Solidarnej Polski przyznał, że "dotknęło go nieszczęście ciężkiej choroby". Odpowiadając na zarzuty niektórych polityków nowej ekipy rządzącej zapewnił, że nie szukał dla siebie żadnego usprawiedliwienia, ani tym bardziej politowania. – Starałem się znaleźć wyjście z tej sytuacji, bo chciałem ratować swoje życie – podkreślił.

– Rozpoznanie choroby to był zaawansowany nowotwór przełyku z przerzutami co najmniej na żołądek, ale z podejrzeniami, że mogło to pójść dalej. Choroba bardzo przyspieszyła. W ciągu miesiąca schudłem 10 kilogramów, pojawiły się bardzo mocne bóle w okolicy mostka za plecami i towarzyszył mi coraz większy problem z głosem, który od lat był dla mnie problemem, zwiastującym tę chorobę – wyznał Zbigniew Ziobro.

Ziobro: Dlatego podjąłem decyzję o operacji za granicą

Z relacji polityka wynika, że lekarze określali jego sytuację zdrowotną jako "bardzo poważną". Jak podkreślił, "nie dawali mu żadnej gwarancji".

Ziobro powiedział, że lekarze zaproponowali mu nie standardową formę terapii, która różni się od standardowego leczenie onkologicznego. – Podjęliśmy pewne ryzyko i ono przyniosło dobry efekt – dodał.

– To była długa, żmudna terapia w Polsce w szpitalu w Lublinie. Potem miała być operacja, która miała być przeprowadzona w Polsce, bo mamy bardzo dobrych specjalistów. Ale podczas pobytu w szpitalu dotarł do mnie ten cały hejt. Ponieważ nie chciałem żeby lekarze, którzy mnie leczyli byli zastraszani, dlatego podjąłem decyzję o operacji za granicą, by stworzyć komfort lekarzom i sobie – poinformował były minister.

