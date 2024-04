Znany dziennikarz opublikował fałszywe zdjęcie prof. Staniszkis. Teraz przeprasza

W poniedziałek w wieku 81 lat zmarła socjolog prof. Jadwiga Staniszkis. Informację o jej śmierci potwierdziła córka. Była jednym z najbardziej znanych analityków politycznych i komentatorów życia społeczno-politycznego w Polsce. Staniszkis cierpiała na chorobę Alzheimera.

Jak się okazuje to nie jedyna pomyłka, związana z upamiętnieniem zmarłej socjolog.

Jak się okazuje to nie jedyna pomyłka, związana z upamiętnieniem zmarłej socjolog.

Mariusz Szczygieł pokazał zdjęcie młodej Staniszkis. Okazało się, że to nie ona

Dziennikarz Mariusz Szczygieł, wspominając Jadwigę Staniszkis, opublikował na Instagramie archiwalną fotografię. "To zdjęcie 16-letniej Jadwigi Staniszkis. Socjolog zmarła dziś, a ja wspominam jedno z nią spotkanko, związane z tą fotografią" – napisał.

Mariusz Szczygieł zacytował wspomnienia, jakie nastoletnia Staniszkis spisała podczas swojego pobytu w Londynie. "Kobiety — dziwicie się, czemu nie możecie "wleźć" w angielskie "ciuchy"… Sprawiły to jarzyny, jarzyny i mnóstwo owoców, jakie zjadają Angielki. Jestem tu miesiąc, a nie widziałam jeszcze otyłej lub choćby grubej kobiety" — brzmi jeden z fragmentów korespondencji, udostępnionej przez Mariusza Szczygła.

Fatalna pomyłka dziennikarza. Napisał sprostowanie

Okazało się jednak, że opublikowana przez dziennikarza fotografia nie jest podobizną nastoletniej prof. Jadwigi Staniszkis. Mariusza Szczygła poinformowała o tym córka zmarłej.

"SPROSTOWANIE, o ile można "sprostować" fotografię" – napisał w innym poście w mediach społecznościowych.

"Napisała do mnie córka zmarłej wczoraj profesor Jadwigi Staniszkis – pani Joanna Staniszkis, że zdjęcie, które pokazałem tu wczoraj, nie jest zdjęciem jej mamy. Redakcja "Dookoła Świata" umieściła je w 1958 r. obok korespondencji 16-letniej Jadwigi z Londynu" – wyjaśnił Mariusz Szczygieł.

"Dziękuję bardzo "świadkowi życia" za to sprostowanie. Nie usuwam jednak poprzedniego postu, bo jest tam w komentarzach tyle ciepłych słów wobec zmarłej pani profesor, że jakoś byłoby mi przykro, że zniknęły. Zresztą napisał mi ktoś, że jest w szoku, bo to chyba jedyny profil, gdzie nie ma hejtu wobec prof. Staniszkis, co świadczy o moich czytelniczkach i czytelnikach" – dodał Mariusz Szczygieł, który dostał dwa prawdziwe zdjęcie młodej Jadwigi Staniszkis.

"Pani Joanna Staniszkis przysłała mi dwa piękne zdjęcia swojej mamy z archiwum rodzinnego. Dziękuję i jeszcze raz przepraszam" – dodał.

