Wyklęci między czernią a bielą

Żyjemy w czasach ostrych, zaciekłych podziałów. I w czasach wielkich uproszczeń. To, co się obecnie najlepiej „sprzedaje”, to tzw. narracja. Czyli prosty, spójny i jasny przekaz, w którym nie ma miejsca na żadne wątpliwości, półcienie i niuanse. Coraz mniej jest miejsca na dyskusję, a coraz więcej na bezkrytyczne skandowanie sloganów.