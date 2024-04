Partnerka Protasiewicza: Moja mama nam kibicuje

Po serii chamskich wpisów, skutkującej dymisją z funkcji wicewojewody, Jacek Protasiewicz przeprosił za swoje dziwne zachowanie w internecie. "Każdy ma swoje problemy, także zdrowotne. Ja też. Moja aktywność w ostatnich dniach w internecie była tego przejawem. Przepraszam wszystkich, którzy moimi wpisami poczuli się obrażeni lub dotknięci" – napisał w poniedziałek po południu były poseł i były już wicewojewoda śląski.

Cała jego dziwna aktywność w mediach społecznościowych zaczęła się od wpisu "broniącego" 22-letniej studentki prawa na Uniwersytecie Warszawskim, Darii Brzezickiej. To ona chciała doprowadzić do wyrzucenia z uczelni działacza młodzieżówki PiS Oskara Szafarowicza. Prywatnie Protasiewicz i Brzezicka są parą, co potwierdzili oficjalnie po tygodniach medialnych spekulacji.

Działaczka PSL: Krążymy wokół Warszawy i Wrocławia

– Jesteśmy parą z Jackiem. Jestem przyzwyczajona do ataków, po linczu jaki miałam w związku z Oskarem Szafarowiczem – mówi Brzezicka w rozmowie z "Super Express". Przyznaje, że może liczyć na wsparcie ze strony mamy. – Moja mama – oczywiście – kibicuje córce, szczególnie, że związek trwa już dwa lata. Byliśmy kilka razy u mojej mamy. Poznałam też rodzinę Jacka – zdradza.

Studentka widuje się z Protasiewiczem w weekendy. – Ja na co dzień studiuję w Warszawie, krążymy więc wokół Warszawy i Wrocławia, w ramach czasu wolnego odwiedzamy się w swoich miastach – zaznacza.

Daria Brzezicka już weszła do polityki. W lutym opublikowała na portalu X zdjęcie deklaracji wstąpienia do Polskiego Stronnictwa Ludowego. W tegorocznych wyborach samorządowych startowała z list Trzeciej Drogi jako kandydatka do Rady Miasta stołecznego Warszawy. Działaczka nie uzyskała mandatu – zdobyła 1615 głosów.

Przyszło opamiętanie? Protasiewicz: Przepraszam wszystkich