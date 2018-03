" I can’t get no satisfaction". Scheuring-Wielgus krytycznie o rządach Lubnauer w Nowoczesnej

O swojej ocenie pracy Katarzyny Lubnauer Joanna Scheuring-Wielgus mówiła na antenie RMF FM. Tłumacząc zacytowany fragment piosenki, posłanka Nowoczesnej wskazywała, że nie chodzi tu nawet o jej subiektywną ocenę, ale nawet sondaże pokazują, że "z Nowoczesną coś jest nie tak". – Bo te sondaże są alarmujące i bardzo złe dla nas – zauważyła.

Wskazując, że właśnie mija sto dni odkąd Lubnauer objęła funkcję szefowej partii, wyraziła nadzieję że "odbędzie się jakaś rzeczowa i dobra dyskusja co dalej".

– Nigdy nie byłam przeciwniczką Katarzyny Lubnauer, bo ją bardzo cenię za to, na czym się dobrze zna. Zna się bardzo dobrze na edukacji. Katarzyna Lubnauer doskonale wie, jakie jest moje zdanie. Natomiast panie redaktorze, partia to nie jest budowanie z klocków lego, to jest coś więcej. Budowanie nie polega na tym, że najpierw stawiamy okna do domu, w którym jesteśmy, tylko najpierw budujemy fundamenty, i tyle – odparła na uwagę Roberta Mazurka, że od początku była przeciwna zmianie lidera.

Przypomnijmy, że kolejne sondaże sytuują Nowoczesną poniżej progu wyborczego. Z ostatniego badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl wynika, że partia ta może liczyć na 4 proc. poparcia. Taki sam wynik Nowoczesnej wynikał również z ostatniego sondażu IBRiS.