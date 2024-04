Przeszukanie w domu Obajtka. Korneluk: W sprawie Orlenu trwają trzy śledztwa

Zgodnie z zapowiedzią premiera Donalda Tuska, Korneluk zabrał głos podczas wspólnej konferencji prasowej z Małgorzatą Adamajtys z prokuratury regionalnej w Warszawie. – Jednym z moich głównych priorytetów jest rozliczenie przestępstw popełnionych w latach 2016-2023, a więc w czasach, gdy prokuratorzy nie ścigali przedstawicieli władzy państwowej. Funkcjonariusze publiczni nie mogą być bezkarni – powiedział Dariusz Korneluk, który objął funkcję Prokuratora Krajowego niezgodnie z przepisami.

– Sprawy te traktujemy priorytetowo, za te postępowania biorę odpowiedzialność. Pomimo dużego nakładu sił i środków rozliczenie tych spraw wymaga czasu. Wynika to z tego, że sprawy te dotyczą przedstawicieli władzy, którymi, mimo różnego rodzaju sygnałów, niektórzy prokuratorzy zupełnie się nie interesowali. Jedną z takich spraw jest sprawa Orlenu z prezesem Obajtkiem na czele – stwierdził.



Prokuratura bada Orlen

Neo-Prokurator Krajowy poinformował, że obecnie ws. Orlenu prowadzone są trzy główne postępowania. – Fuzja Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody na sprzedaż udziałów w rafinerii Lotosu Saudi Aramco. Kolejne postępowanie to zaniżenie cen paliw, co mogło mieć związek z wyborami parlamentarnymi. Trzecia sprawa to przekazanie bez nadzoru spółce OTS 1,5 mld zł – powiedział.

Małgorzata Adamajtys powiedziała, że sprawa dot. spółki OTS została wszczęta w ubiegłym tygodniu. – Samer A. nie powinien był zostać prezesem spółki Orlen Trading Switzerland – stwierdziła. Jak dodała, Daniel Obajtek nie został w tej sprawie jeszcze przesłuchany. – Nie wiemy, czy były prezes Orlenu Daniel Obajtek i były prezes OTS Samer A. przebywają w Polsce – powiedziała Adamajtys.

Korneluk przekazał, że dokonano przeszukań w domu byłego prezesa Daniela Obajtka i kilku dyrektorów Orlenu, w związku z postępowaniem w sprawie fuzji z Lotosem.

