Konfederacja łączy siły z prawicową partią. Wspólny start do PE

O sojuszu prawicowych formacji ich liderzy poinformowali podczas konferencji prasowej. Krótkie przemówienia wygłosili: prezes Ruchu Narodowego Krzysztof Bosak, wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz, lider Korony Grzegorz Braun oraz Rafał Piech kierujący PJJ.

Kandydaci PJJ będą mieli czwarte miejsca na listach Konfederacji we wszystkich okręgach.

Konfederacja i PJJ idą razem do PE. Piech: Prawica musi współpracować

– Bardzo się cieszę z tej współpracy. Myślę, że to jest taki dobry początek dobrej współpracy Konfederacji i PJJ i myślę, że większości środowisk prawicowych. Wybory parlamentarne pokazały nam, że rozdział na małe grupki rozdrabnia te głosy, nie daje efektu. Myślę, że dzisiaj jest ten moment kiedy prawdziwa prawica w Polsce nie tyle co musi się łączyć, co powinna ze sobą współpracować zachowując swoją tożsamość. Myślę, że to jest bardzo ważne i to się dzisiaj wydarzyło – powiedział Piech.

– Duża partia, która nie uzyskała najwięcej głosów, dzisiaj tak naprawdę jest partią rządzącą, połączyła się z średnimi i mniejszymi partiami. I my to musimy zrobić bardzo mocno po tej prawej stronie, żeby te najwyższe wartości, żeby ta prawda zawsze wybrzmiewała – dodał prezydent Siemianowic Śląskich, który odważnie występował przeciwko covidowym restrykcjom i segregacji obywateli.

Berkowicz i Braun: Walka o wolność

Także na ten aspekt działalności PJJ zwrócił uwagę poseł Berkowicz. – Ruch społeczno-politycznych Polska Jest Jedna wyrósł na fundamencie walki z bezprecedensowym w swojej głupocie i bezczelności zamachem na naszą wolność – podkreślił.

– Był to zamach na wolność pod postacią rozmaitych obostrzeń, lockdownów, tzw. kwarantann, czyli zamykania ludzi w domach i próbie zmuszenia nas do brania szczepionek, z których teraz dystrybucji i polecenia wycofuje się nawet Unia Europejska – powiedział parlamentarzysta, przypominając, że sprzeciw wobec covidowych nakazów i zakazów to jedna ze spraw, która łączy Konfederację i PJJ.

Grzegorz Braun podkreślił, że PJJ podobnie jak Konfederacja chce bronić wolności, własności, bezpieczeństwa, suwerenności i niepodległości państwa. – Niepodległość wyprzedana już na raty na rzecz eurokołchozu – choć nie tylko – musi być odzyskana – zaznaczył.

