Śledczy na tropie Kwaśniewskich

Afery: z pieniędzmi transferowanymi z Komitetu ds. Młodzieży, z akcjami towarzystwa ubezpieczeniowego Polisa, bulwersujące powiązania byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej z lobbystą Markiem Dochnalem i jej męża Aleksandra z oligarchami z dawnych sowieckich republik, skandal z „meblami szwagra”, ułaskawienie „kasjera lewicy” i wreszcie sprawa tajemniczej nieruchomości w Kazimierzu Dolnym, która – według ustaleń Centralnego Biura Antykorupcyjnego – zakupiona na „słupa” w rzeczywistości miała należeć do Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Niemal cały okres funkcjonowania na scenie publicznej byłego prezydenta naznaczony jest wątpliwościami, skandalami i aferami, w których tle pojawiają się wielkie pieniądze. Do tej pory jednak z każdej z tych awantur Kwaśniewscy wychodzili cało. Wiele jednak wskazuje na to, że tym razem mogą mieć poważne problemy.