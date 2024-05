Sejm: Rozpoczęło się wysłuchanie publiczne ws. aborcji

Debata zostanie przeprowadzona nad wszystkimi czterema projektami zgłoszonymi do Sejmu, które posłowie większością głosów w kwietniu skierowali do drugiego czytania w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży.

Wysłuchanie publiczne odbywa się w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Ma w nim uczestniczyć około 30 podmiotów i ponad 300 osób, z których większość (20 z 30) stanowią organizacje sprzeciwiające się liberalizacji przepisów dotyczących aborcji.

Głos zabiorą m.in. Fundacja Życie i Rodzina, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Fundacja Grupa Proelio, Fundacja Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, Katolickie Stowarzyszenie Diagnostów Laboratoryjnych, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, Fundacja Małych Stópek, Fundacja Evangelium Vitae i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

Zdaniem przewodniczącej Komisji, posłanki Doroty Łobody, wysłuchanie może potrwać nawet kilkanaście godzin.

Każda organizacja będzie miała cztery minuty na przedstawienie swojego stanowiska. Osoby wypowiadające się we własnym imieniu dostaną po dwie minuty na wystąpienie.

Projekty aborcyjne

Dwa projekty w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych złożyła w Sejmie Lewica. Jeden z nich zakłada legalizację aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży bez podania przyczyny, a do 24. tygodnia w przypadku „gdy występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu”. Drugi natomiast dotyczy wykreślenia penalizacji aborcji z Kodeksu karnego. Przerwanie ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety nie byłoby uznawane wówczas za przestępstwo.

W myśl projektu Koalicji Obywatelskiej „osoba w ciąży” ma „prawo do świadczenia zdrowotnego” w postaci aborcji w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Projekt Trzeciej Drogi natomiast zakłada powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r., czyli odwrócenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który stwierdzał, iż aborcja dokonana w przypadku przesłanki eugenicznej jest niezgodna z Konstytucją RP. Politycy Trzeciej Drogi chcą w następnym kroku przeprowadzenia referendum.

