Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Poruszające słowa prezydenta Dudy

Dwa tygodnie temu media obiegła smutna wiadomość o śmierci współtwórcy legendarnej grupy Skaldowie, Jacka Zielińskiego. Znany muzyk zmarł 6 maja 2024 roku w wieku 77 lat. Informacje o jego śmierci przekazała w mediach społecznościowych krakowska Piwnica pod Baranami. "Nie żyje Jacek Zieliński, wielki polski kompozytor, muzyk, współtwórca Skaldów, serdeczny Przyjaciel Piwnicy pod Baranami" – poinformowała na swoim Facebooku Piwnica pod Baranami.

W 1965 roku Jacek Zieliński, wraz z Zygmuntem Kaczmarskim, Januszem Kaczmarskim, Feliksem Naglickim, Jerzym Fasińskim i swoim bratem Andrzejem Zielińskim, Jacek Zieliński założył w Krakowie grupę Skaldowie. Utwory zespołu takie jak "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał" czy "Z kopyta kulig rwie" na dobre zapisały się w kanonie polskiej piosenki rozrywkowej.

Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Pożegnał go prezydent Andrzej Duda

Pogrzeb Jacka Zielińskiego odbywa się w poniedziałek 20 maja. Muzyk i kompozytor, współtwórca legendarnej grupy Skaldowie, spocznie w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od mszy świętej w kościele na Skałce. W trakcie mszy żałobnej Skaldowie wykonali trzy skomponowane przez brata zmarłego piosenki: "Jutro odnajdę ciebie", "W żółtych płomieniach liści" i "20 minut po północy".

Głos zabrał również prezydent, który wraz z małżonką pojawił się osobiście na uroczystości. Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył wokalistę Skaldów Orderem Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na rzecz kultury.

– Żegnamy człowieka, który należy do wąskiego grona twórców polskiego rocka. Skaldowie są zespołem, w którym wszyscy ze sobą pracowali. Często trudno powiedzieć, co było czyje. Frontmanem był właśnie pan Jacek. To nie tylko muzyka rockowa, to przetarcie szlaków dla innych – powiedział prezydent.

– To wysokie odznaczenie przyznałem panu Jackowi za niezwykłą twórczość muzyki, jaką tworzył, ale również za to, kim był prywatnie – podkreślił.

Jeszcze dzisiaj, o godzinie 19.00 na scenie plenerowej przed Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się muzycznie pożegnanie artysty w koncercie "Skaldowie i przyjaciele – koncert pamięci Jacka Zielińskiego".

