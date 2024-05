Jest podpis pod wnioskiem o wyrzucenie Tobiszowskiego z PiS

We wtorek Onet opublikował artykuł, w którym stwierdzono, że Grzegorz Tobiszowski, europoseł PiS i były wiceminister energii, stosował wobec swojej żony przemoc. Wstrząsające stenogramy z jednej z awantur, które zamieścił na swych łamach portal, są pełne wyzwisk oraz wulgarnego języka.

Jeszcze tego samego dnia rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek poinformował, że prezes partii Jarosław Kaczyński podpisał wniosek o zawieszenie Tobiszowskiego w prawach członka partii. Jednocześnie Kaczyński wystąpił z wnioskiem o usunięcie polityka z PiS.

W środę wniosek podpisał rzecznik partyjnej dyscypliny prof. Karski. Tobiszowski ma zostać wykluczony na najbliższym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS.

– Zawieszenie jest w swoich skutkach tożsame z wykluczeniem z PiS. Dziś złożyłem wniosek o wydalenie tej osoby z naszego ugrupowania. Byłoby dobrze, gdyby tak szybko w podobnych sprawach reagowały środowiska artystyczne oraz PO – powiedział Karski w rozmowie z Wirtualną Polską.

Wstrząsające nagrania

Jedno z nagrań, którymi dysponuje Onet, pokazuje sytuację, w której pijany Tobiszowski wraca do domu i chce położyć się spać w sypialni. Żona prosi go jednak, aby poszedł do innego pokoju. To rozwścieczyło polityka.

"Grzegorz Tobiszowski: Jesteś prymityw. Prymityw. Poje***y prymityw. K***a, ty mnie w moim łóżku nie przyjmiesz? Kota wolisz? K***, ja pier***ę. Tania, wypiłem, ale mózg chodzi. Koniec z nami. Koniec! Nie będzie ślubu, nie będzie, k*** niczego i nie szukaj domu wspólnego. Ja sobie znajdę, nie dla ciebie, dla mnie. Weź sobie, k***, talerze i twoje gówna. I nagrywaj mnie, mam to w dupie. (...) Powiem ci, to co zrobiłaś, to jest kur****o. Wypiłem, ale jesteś, k***a, hańbą. Hańbą kobiecą! Śpij i, k***a, się gździj. To jest, k***a, łóżko moje. Wiesz co? Ja cię, k***a, utrzymuję. Nie dajesz 10 groszy. Jesteś pasożytem, pasożyt jesteś! Jak ty możesz żyć, jako pasożyt? Mam cię w dupie, wyjeżdżam i, k***a, gnij tutaj" – czytamy na portalu.

Czytaj też:

"Trudno jest wytrzymać w cyrku". Czarnek ukarany za swoje słowaCzytaj też:

Wybory prezydenckie 2025. Polacy wskazują dwóch kandydatów