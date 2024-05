Kandydatka na prezydenta Warszawy. To ona przejmie stery w stolicy?

– Wtedy (w 2020 roku – red.) był bliski zwycięstwa. Wykorzystano całą machinę państwową przeciwko Trzaskowskiemu, więc jestem przekonany, że gdyby wybory były w pełni uczciwe, gdyby państwo zachowywało się neutralnie wobec tych wyborów, to Trzaskowski by wygrał – powiedział Donald Tusk w niedawnym wywiadzie dla TVP Info, pytany o zaplanowane na 2025 r. wybory prezydenckie.

– Jeśli się zdecyduje, będzie miał moje wsparcie – wskazał szef rządu deklarując jednocześnie, że on sam nie ma zamiaru brać udziału w wyścigu o fotel prezydenta.

Kaznowska "tymczasowym prezydentem"?

Jeżeli Rafał Trzaskowski wystartuje i wygra, to kto przejmie stery Warszawy? "Według przepisów o samorządzie gminnym, to nie komisarz mianowany przez premiera, ale pierwszy wiceprezydent przejmuje rządy nad miastem, gdy zabraknie prezydenta. Więc, jeśli Trzaskowski odejdzie do Pałacu Prezydenckiego, Warszawą tymczasowo rządzić będzie na pewno Renata Kaznowska" – wskazuje "Super Express".

Czy to ona zostanie również kandydatką Koalicji Obywatelskiej na nowego prezydenta Warszawy, nie jest to pewne. – Jest taka opcja, choć do niedawna jej jeszcze nie było – przyznaje nam wpływowy polityk Platformy Obywatelskiej. ktoś inny stanowczo zaprzecza: – Kaznowska na prezydenta? Bzdura. Chcesz zaszkodzić człowiekowi, to go pochwal.

Gazeta wskazuje, że w PO są zwolennicy wystawienia w kolejnych wyborach Aleksandry Gajewskiej, posłanki, wiceminister rodziny. "Ale widać też, że Kaznowska wypracowała sobie bardzo wpływową pozycję i buduje sobie zaplecze nie tylko w ratuszu, ale ostatnio także w partii – włączyła się bardzo aktywnie w kampanię m.in. Andrzeja Halickiego i Marcina Kierwińskiego".

– Nie mam takich planów. I mieć nie będę – mówi wiceprezydent Kaznowska.

