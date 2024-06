Zaczęli od stomatologii

Kamil Dziubka z Onetu ustalił, że szpital, w którym operowany był Jarosław Kaczyński, dostał z Funduszu Sprawiedliwości 18,5 mln zł. Stop. Mniejsza z tym, jakie asocjacje zaszły w redaktorskiej głowie, chodzi o coś zupełnie innego. Stop. Zbigniew Ziobro ustalił, że Onet dostał z Funduszu Sprawiedliwości prawie 2 mln zł. Stop. Jest strach, że mogą złapać Dziubkę i operować...

Po czasach kołtuństwa i wstecznictwa w TVP nadeszła jutrzenka wstrząsu. Stop. Otóż TVP Poznań udostępni czas antenowy Grupie Stonewall, która postuluje równość małżeńską dla wszystkich płci, adopcję dzieci przez takie pary (być może będzie to coś więcej niż pary) oraz zmianę płci, która teraz nazywa się uzgodnieniem. Stop. Pokazano pierwszego gościa, to drag queen „Twoja Stara”. Stop. Z wyglądu jest miks trującego grzybka z budzącą trwogę modliszką. Stop. Wygląd „Twojej Starej” jest tak porażający, iż zostanie zapewne wykorzystany do dyscyplinowania dzieci. Stop.