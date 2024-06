Makabryczne odkrycie. Z ziemi wykopano zwłoki noworodka

Do tragicznego odkrycia doszło w poniedziałek, 3 czerwca w dzielnicy Straconka w Bielsku-Białej. Policja otrzymała zgłoszenie o zwłokach noworodka zakopanych na polanie. – Policjanci udali się na miejsce i potwierdzili zgłoszenie. Znaleziono ciało noworodka. Więcej szczegółów nie mogę podać – zaznaczył asp. Przemysław Kozyra, p.o. oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Dziecko było zakopane kilkadziesiąt metrów powyżej ul. Małej Straconki, w dolnej części tej ulicy (rejon wodospadu) – przekazał portal bielsko.info. Przeprowadzono oględziny miejsca odnalezienia zwłok. Ciało zostało przetransportowane do zakładu medycyny sądowej.

Zwłoki noworodka, zatrzymano rodziców

Prokuratura i funkcjonariusze policji z wydziału kryminalnego prowadzą czynności w sprawie znalezionych zwłok noworodka. Przesłuchiwani są świadkowie. Rodzice dziecka zostali zatrzymani na 48 godzin. Nie wiadomo jeszcze, jaki mógł być ich udział w tej sprawie. Niewykluczone jest uznanie ich za osoby podejrzane i przedstawienie im zarzutów. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będą to zarzuty związane z morderstwem. Scenariusz z zabójstwem dziecka został bowiem wykluczony po sekcji zwłok. – Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na to, że doszło do porodu dziecka martwego. Nie mamy tutaj do czynienia z zabójstwem noworodka tylko z sytuacją, kiedy dziecko przyszło na świat nieżywe – poinformował prokurator Paweł Nikiel, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Czynności procesowe prowadzi Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała – Południe.

Serwis bielsko.biala.pl nieoficjalnie ustalił, że do porodu doszło w niedzielę lub w nocy z niedzieli na poniedziałek, najprawdopodobniej w miejscu zamieszkania 36-letniej matki dziecka. Następnie kobieta w porozumieniu ze swoim partnerem podjęła decyzję o ukryciu ciała. Noworodek został zakopany w masywie leśnym w Straconce.