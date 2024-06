Fatalne wieści przed meczem z Holandią. Lewandowski ma poważne problemy

W trakcie poniedziałkowego meczu towarzyskiego z Turcją Robert Lewandowski musiał zejść z boiska. Piłkarz sygnalizował ból w mięśniu dwugłowym uda i nie chciał ryzykować poważnej kontuzji tuż przed rozpoczynającymi się w piątek Mistrzostwami Europy. Jak się jednak okazało, uraz jest poważniejszy niż początkowo sądzono. Kapitan reprezentacji Polski nie zagra w pierwszym meczu kadry na Euro 2024 z Holandią, który odbędzie się w niedzielę o godzinie 15.00 w Hanowerze. Co gorsza, również występ w drugim meczu, z Austrią, nie jest do końca pewny.

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu turnieju. Robimy wszystko, by Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu, przeciwko Austrii" – przekazał PZPN w wydanym we wtorek komunikacie.

W trakcie meczu z Turkami kontuzje odnieśli również Paweł Dawidowicz i Karol Świderski. Obaj zawodnicy po wdrożonym leczeniu powinni wrócić do pełnego treningu w ciągu 3-4 dni.

"Grupa śmierci"

Polska zagwarantowała sobie wyjazd na Euro po walce w barażach. W ich półfinale pokonała Estonię 5:1. W finale Biało-Czerwoni zmierzyli się z Walią. W podstawowym czasie gry oraz dogrywce Polacy remisowali w Cardiff z reprezentacją Walii. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej połowie meczu Walia – Polska nie padły żadne gole.

Doliczony czas gry również nie wyłonił na wygranego finału baraży. W rzutach karnych podopieczni Michała Probierza okazali się lepsi, wygrywając 5:4.

W tradycyjnych eliminacjach nasza kadra wypadła bardzo słabo i dała się wyprzedzić Albanii i Czechom, w tabeli byli wyżej jedynie od Mołdawii i Wysp Owczych.

W grupie D mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 14 czerwca – 14 lipca, rywalami Biało-Czerwonych będą: Holandia, Austria oraz Francja.

Czytaj też:

Ukraiński dziennikarz atakuje Romanczuka: Zdrajca