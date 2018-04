Czaputowicz: Dziś walka idzie o to, by Polska mogła samodzielnie decydować o swoim losie

"Dziś walka idzie o to, by Polska mogła samodzielnie decydować o swoim losie. Suwerenność trzeba praktykować" - podkreślił w rozmowie "Polska The Times" szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.