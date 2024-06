Listy do redakcji

Jaka piękna katastrofa

Przychodzi dwóch panów do kanibala na obiad. Gospodarz od razu proponuje im kąpiel, a oni – choć zdziwieni – godzą się na to i dokładnie szorują. Wychodzą z wanien, ich ciuchów już nie ma, ale czekają na nich szlafroki i jednorazowe kapcie. Znów zdziwienie, no ale co robić – idą. Widzą, że w jadalni przygotowano tylko jedno nakrycie, za to gospodarz prowadzi ich do pomieszczenia z wielkim, bulgocącym garem i jakoś dziwnie się uśmiecha.