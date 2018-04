PKN Orlen podpisał porozumienie o współpracy z litewskim rządem

W ramach podpisanej deklaracji potwierdzone zostały długofalowe zadania i kierunki rozwoju litewskiej spółki Orlenu - Orlen Lietuva. Litewski rząd zadeklarował, że będzie wspierał Orlen w działalności w swoim kraju. Oznacza to wsparcie dla planów inwestycyjnych Orlen Lietuva dotyczące przerobu ropy naftowej w rafinerii w Możejkach, w związku z dostosowaniem do zaostrzających się norm środowiskowych. Litwa zadeklarowała też możliwość poprawy konkurencyjności warunków transportu kolejowego.

– Wizyta pana prezydenta, pana premiera, ministra Tchórzewskiego stworzyła klimat polityczny do tego, bym mógł podpisać jako grupa PKN Orlen memorandum, które stwarza klimat do robienia biznesu. Pragnę zaznaczyć, że grupa Orlen posiada Orlen Litwę. To jest jedna największych firm na Litwie, która generuje dochód państwu litewskiemu, dlatego ważny jest dla nas klimat polityczny, bo on przekłada się na stosunki biznesowe – powiedział w programie "Gość Wiadmości" w TVP INFO prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen kupił za 1,49 mld dol. w 2006 r. od Jukosu 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mażeikiu Nafta zarządzającej rafinerią w Możejkach, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln dol.