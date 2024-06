MiG-29 spowodował uszkodzenia budynków. Pilot został zawieszony

W czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o incydencie, do którego doszło tego dnia rano w powiecie malborskim. "W czwartek, 20 czerwca 2024 r., w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. Przed godziną 10.00 w trakcie wykonywania lotu szkolnego na samolocie MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, doszło do przekroczenia prędkości dźwięku podczas lotu na wysokości około 1000 stóp. Na skutek uderzenia fali dźwiękowej doszło do uszkodzenia pokryć dachowych w kilku budynkach" – przekazało DGRSZ w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami dalsze czynności prowadzi Placówka Żandarmerii Wojskowej w Malborku oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. "Informujemy, jednocześnie że Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej pokryją wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków dochowując najwyższej staranności, aby przywrócić stan sprzed zdarzenia" – zapewnia Wojsko Polskie.

– U mnie szyby wyleciały, ściana pękła. Ludzie mają dziury w dachu – relacjonowała Radiu ZET sołtys wsi Szaleniec Sylwia Dudek. Nikomu nic się nie stało.

Będą konsekwencje

Incydent bada Żandarmeria Wojskowa, a także Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Ponadto pilot siedzący za sterami MiGa-20 został zawieszony na czas wyjaśniania okoliczności zdarzenia – podaje w piątek stacja RMF FM.

Rozgłośnia informuje także, że myśliwiec MIG-29, który spowodował zniszczenia, tymczasowo uziemiono. Samolot ma mieć dokładny przegląd, aby sprawdzić, czy manewr wykonany przez pilota mógł wynikać z błędnych wskazań pokładowej aparatury.

