MiG-29 uszkodził dachy domów. Komunikat Dowództwa Generalnego

O szczegółach dowiadujemy się z komunikatu zatytułowanego "Zdarzenie lotnicze".

"W czwartek, 20 czerwca 2024 r., w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim doszło do zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu MiG-29. Przed godziną 10.00 w trakcie wykonywania lotu szkolnego na samolocie MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego, doszło do przekroczenia prędkości dźwięku podczas lotu na wysokości około 1000 stóp. Na skutek uderzenia fali dźwiękowej doszło do uszkodzenia pokryć dachowych w kilku budynkach" – przekazało DGRSZ.

Podano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami dalsze czynności prowadzi Placówka Żandarmerii Wojskowej w Malborku oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. "Informujemy, jednocześnie że Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej pokryją wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonych budynków dochowując najwyższej staranności, aby przywrócić stan sprzed zdarzenia" – zapewnia Wojsko Polskie.

– U mnie szyby wyleciały, ściana pękła. Ludzie mają dziury w dachu – relacjonowała Radiu ZET sołtys wsi Szaleniec Sylwia Dudek.

NATO: Nakłady na obronność Polski sięgną 4,12 proc.

Nakłady na obronność w Polsce wzrosną w relacji do PKB kraju i wyniosą 4,12 proc. w 2024 r. wobec 3,26 proc. w ub.r., szacuje Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organization, NATO). Oznacza to najwyższy udział spośród członków Sojuszu.

Kolejne miejsca po Polsce pod względem nakładów na obronność w relacji do PKB zajmują w br. Estonia (3,43 proc.) oraz Stany Zjednoczone (3,38 proc.); średnia dla NATO to 2,71 proc., podano w zestawieniu dołączonym do komunikatu Sojuszu.

"Kwoty te reprezentują płatności dokonane przez rząd krajowy, które zostały lub zostaną dokonane w trakcie roku podatkowego w celu zaspokojenia potrzeb jego sił zbrojnych, sił sojuszników lub Sojuszu" – czytamy w komunikacie.

W ujęciu nominalnym wydatki na obronność Polski szacowane są w br. na 151,24 mld zł wobec 111,26 mld zł w ub.r., podało także NATO.

