Niebezpieczna sytuacja na granicy. Karetka wojskowa została uszkodzona

O incydencie na granicy polsko-białoruskiej poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

"Nasi żołnierze jak co dzień muszą się mierzyć z agresją. W rejonie Dubicz Cerkiewnych, karetka wojskowa została uszkodzona ciężkim przedmiotem, który został rzucony przez niezidentyfikowaną osobę z terytorium Białorusi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń" – przekazano w komunikacie na platformie X.

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podpisał w środę rozporządzenie w sprawie strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej. Regulacja weszła w życie w czwartek, 13 czerwca. Nowe przepisy, wprowadzające zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej, będą obowiązywać przez 90 dni.

"Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym Placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych oraz Czeremsze. Na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Natomiast na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km. Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową" – podało MSWiA.

Resort wyjaśnił, że wprowadzone rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom postronnym, jak i funkcjonariuszom policji i Straży Granicznej oraz żołnierzom, a także ograniczenie aktywności działań grup przemytniczych, ułatwiających proceder nielegalnej migracji.

