Kuriozalny post na profilu Kancelarii Premiera. "Ideolo w urzędzie"

21 czerwca to koniec roku szkolnego 2023/2024 i początek wakacji. W związku z tym Kancelaria Premiera zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych gratulacje z okazji zakończenia roku szkolnego. Uwagę zwraca jednak nietypowa treść postu. Kierując wyrazy uznania do uczennic i uczniów admini strony użyli bowiem sformułowania "osoby uczniowskie".

"Osoby uczniowskie"

"Gratulujemy wszystkim osobom uczniowskim oraz życzymy bezpiecznych i niezapomnianych wakacji" – napisano w wiadomości. Zamieszczono też grafikę pokazującą dwie uczennice i jednego ucznia.

Zaskakujące określenie, nie umknęło uwadze internautów. Post został skasowany, ale ponieważ w internecie "nic nie ginie" niebawem ponownie pojawił się na X. Screena z wpisem KPRM opublikował publicysta Paweł Ozdoba. "Ktoś poszedł po rozum do głowy i wpis skasował. Ale kto wymyślił tę pierwszą wersję? Co to za promocja ideolo w urzędzie?" – zapytał.

Jeden z internautów na profilu Ozdoby napisał, że z konta KPRM usunięto post, "bo 100% komentarzy było nie po ich myśli". Inny zwrócił uwagę, że zabrakło życzeń dla "osób nauczycielskich".

Mniej prac domowych

Od 1 września w szkolnictwie wejdzie w życie szereg zmian programowych. Jedna ze zmian polega na tym, że w klasach I–III szkoły podstawowej nauczyciele nie będą zadawać prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wyjątek stanowią prace dotyczące usprawniania motoryki małej, czyli ćwiczeń polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni.

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej uczniowie nie będą mieli obowiązku wykonywania prac domowych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Wykonanie lub niewykonanie pracy domowej nie będzie oceniane.

Zmiany dotyczą prac pisemnych i praktyczno-technicznych, na poziomie szkół podstawowych

