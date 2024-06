Karnowski wszedł do rządu. "Bardzo dziękuję premierowi"

"25 czerwca 2024 r. premier Donald Tusk – na wniosek minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – powołał Jacka Karnowskiego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej" – czytamy w komunikacie MFiPR.

"Bardzo dziękuję panu premierowi ⁦Donaldowi Tuskowi i pani minister Pełczyńskiej za zaufanie" – napisał w mediach społecznościowych Karnowski, który w Sejmie jest członkiem m.in. komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

"Samo wejście byłego prezydenta Sopotu do rządu nie jest wielkim zaskoczeniem. Od wielu dni pojawiały się spekulacje, że to właśnie ten polityk ma największe szanse na zastąpienie Jacka Protasa, który startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego i uzyskał mandat europosła" – zwraca uwagę serwis wprost.pl.

KPO dla Polski. Będzie kolejna rewizja

Jacek Karnowski wszedł do rządu w czasie, gdy MFiPR zapowiada trzecią rewizję KPO. Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że jej resort jest "na absolutnym finiszu" rozmów z Komisją Europejską w sprawie proponowanych przez rząd zmian w KPO i szacuje, że wynegocjowano 95 proc. z mandatu otrzymanego od rządu.

Podkreśliła, że harmonogram, jeśli chodzi o drugą i trzecią transzę środków z KPO jest realizowany zgodnie z planem, a płatności – w wysokości kilkudziesięciu miliardów złotych – Polska otrzyma do końca tego roku.

Pod koniec maja minister zapowiadała, że decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rewizji KPO powinna zapaść w lipcu, najpóźniej w sierpniu.

KPO dla Polski. Miliardy euro dotacji i pożyczek

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje. Stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji programu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.

Krajowy Plan Odbudowy dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. W sumie nasz kraj ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

