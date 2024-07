Seria sukcesów TV Republika. "Fenomenalny czerwiec"

Za nami fenomenalny czerwiec, miesiąc w którym liczba naszych widzów wzrosła, a liczba widzów naszej konkurencji z @TVN24 zmniejszyła się. Za nami wejście w nadawanie HD. Przed nami Multipleks Mux8" – napisał na platformie X dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń.

Pokazał również korzystne dla TV Republika zestawienie dynamiki wzrostu największych telewizji informacyjnych na polskim rynku w ostatnim miesiącu.

"To wielki sukces całego zespołu @RepublikaTV i naszych widzów! Razem budujemy Dom Wolnego Słowa" – podkreślił Rachoń.

TV Republika już widoczna na MUX-8

Na kanale 51. naziemnej telewizji cyfrowej pojawiła się już plansza zapowiadająca emisję TV Republika. "Tutaj za chwilę będzie Telewizja Republika. Powiedz innym jak dostroić odbiornik" – czytamy. Kilka dni temu Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że na MUX-8 naziemnej telewizji cyfrowej trafią: Telewizja Republika i telewizja wPolsce24

Aby stacja mogła rozpoczął regularną emisję, konieczne jest jeszcze wydanie koncesji KRRiT z podpisem przewodniczącego. Jak zapowiadał szef KRRiT Maciej Świrski w programie Miłosza Kłeczka na antenie TV Republika, "decyzja jest na etapie uprawomocniania".

– Jest procedura związana z uzgodnieniami z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. One powinny potrwać koło tygodnia-dwóch tygodni. Jak postanowienie prezesa UKE zostanie wydane co do technikaliów tej koncesji, to ja wydam decyzję koncesyjną na mocy przepisów dla podmiotów, które ten konkurs wygrały, czyli Republika i telewizja wPolsce24 – dodawał.

Telewizja Republika uruchomi nowe kanały? "Po to byliśmy w USA"

Jak donosi serwis Press.pl, Telewizja Republika rozważa uruchomienie kolejnych kanałów. W tym celu jej przedstawiciele rozpoczęli poszukiwania inwestora w Stanach Zjednoczonych. – Myślimy o nowych kanałach. Po to byliśmy w USA – zdradził w rozmowie z portalem Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika.

Tomasz Sakiewicz potwierdził w rozmowie z Press.pl, że jeden z kanałów, które brane są pod uwagę, ma być skupiony wokół tematyki sportowej.

"W zeszłym tygodniu na kanale Telewizji Republika na YouTube, ale też częściowo na jej antenie telewizyjnej, relacjonowano walki w klatkach – galę Strife MMA 9. Gospodarzem studia był Rafał Patyra, który prowadzi też m.in. "Express Republiki", a w przeszłości pracował w redakcji sportowej TVP" – zauważa Press.pl.

