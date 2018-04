15 członków KRS pisze do Gersdorf. Apelują o zwołanie posiedzenia Rady

O tym, że pod listem skierowanym do profesor Małgorzaty Gersdorf podpisało się 15 członków KRS poinformował na konferencji prasowej sędzia Maciej Mitera. Z przekazanej przez niego informacji wynika, że celem wystosowania tego apelu była dbałość o dobro sędziów i wymiaru sprawiedliwości. Mitera tłumaczył, że chodzi o sędziów, którzy są w trudnej sytuacji zdrowotnej i chcieliby przejść w stan spoczynku, a w obecnej sytuacji nie mają takiej możliwości. Sędzia wskazywał, że ten stan rzeczy wiąże się także z brakiem możliwości przeprowadzenia awansów oraz powołań na nowe stanowiska sędziowskie.Maciej Mitera nie ujawnił nazwisk członków Krajowej Rady Sądownictwa, którzy podpisali się pod apelem do Małgorzaty Gersdorf.

Przypomnijmy, że w tej samej sprawie do I Prezes Sądu Najwyższego apelował już 13 marca minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. "(...) Dobro wymiaru sprawiedliwości i konieczność dochowania standardów wymaga, aby Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi kompetencjami – dokonała w ustawowym terminie oceny kwalifikacji 86 asesorów, co do których 25 stycznia 2018 roku wniosłem o powierzenie im pełnienia obowiązków sędziowskich.(...) W związku z art. 20 ust. 3 Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa z 12 maja 2011 roku – zwracam się o niezwłoczne zwołanie przez Panią pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa z udziałem sędziów wybranych na członków Rady uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 roku" – pisał wówczas szef wymiaru sprawiedliwości.

