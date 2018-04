Petru: Zależy mi na tym, żeby opozycja nie przerżnęła tych wyborów

Były lider Nowoczesnej skrytykował decyzję Grzegorza Schetyny o poparciu kandydatury byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Wrocławia. Petru ocenił, że Kazimierz Michał Ujazdowski jest bardziej konserwatywny niż była kandydatka PiS-u Mirosława Stachowiak-Różecka. – Tak skrajna propozycja Platformy odpycha wyborców centrum, lewicowych od tej kandydatury – ocenił.

Polityk wyraził obawę, że Grzegorz Schetyna doprowadzi do przegranej w wyborach samorządowych szeroko rozumianej opozycji. – Rozumiem, że może się upierać przy swoim i być dumnym, że nie odpuszcza, ale to co robi, to przepis na porażkę, a nie zwycięstwo – wskazywał.

– Zależy mi na tym, żeby opozycja nie przerżnęła tych wyborów i apeluję o korektę głupich decyzji. Działania antypisowe są ważne, ale to nie wystarczy Platformie, żeby wygrać – podkreślił.

