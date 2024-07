Tusk i politycy koalicji w tarapatach? Mec. Lewandowski: To wszystko trafi do RE

Skoro Prokuratura Krajowa chce występować do organów Rady Europy, to dobrze byłoby, aby pokazać szeroki kontekst tego co od kilku miesięcy dzieje się w Polsce – podkreśla pełnomocnik Marcina Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski, zapowiadając kolejne działania w imieniu swojego klienta.

W czwartek mecenas Bartosz Lewandowski odniósł się do ostatnich aktywności polityków koalicji rządzącej w mediach społecznościowych. Wpisy polityków koalicji rządzącej trafią do Rady Europy Podkreślając, iż nie wie, kto doradza im w kwestii komunikacji zapowiedział, że wszystkie ich wpisy na temat sprawy jego klienta Marcina Romanowskiego – po ich przetłumaczeniu – trafią z pismem do wszystkich organów Rady Europy. Jak wyjaśnił, celem takiego działania będzie wykazanie politycznych motywów zarzutów stawianych posłowi. "Zostanie oczywiście również dołączony wpis pana premiera Donalda Tuska, w którym uczynił on z mojego niewinnego Klienta wręcz gangstera i zapowiedział surowe rozliczenia" – poinformował pełnomocnik posła Suwerennej Polski i dodał: "Sądzę, że Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy będzie szczególnie zainteresowany faktem określenia przez szefa polskiego rządu immunitetu Zgromadzenia najważniejszej organizacji zajmującej się prawami człowieka w Europie, mianem 'wątpliwego immunitetu'". Adwokat Romanowskiego nie odpuści też Bodnarowi Z informacji przekazanej przez adwokata wynika, że pismo które w tej sprawie zostanie skierowane do organów RE "zostanie rozbudowane o obszerne wyjaśnienia bezprawnej 'wymiany' przez większość rządową i osobiście Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara Prokuratora Krajowego w celu rozprawiania się z politykami obecnej opozycji i zamykania spraw polityków obecnego obozu władzy". Na tym jednak nie koniec. "Do pisma zostanie także dołączony dokument, który jest w posiadaniu obrony, a z którego wynika, że osobiście Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wiedział o chroniącym posła Marcina Romanowskiego immunitecie PACE i w piątek 12.07.2024 r. sam przekazał Prokuraturze opinie prawne podważające ten immunitet, pozyskane na zlecenie politycznego organu jakim jest Ministerstwo Sprawiedliwości" – poinformował mec. Lewandowski. Kończąc prawnik stwierdził, że skoro Prokuratura Krajowa chce wystąpić do Rady Europy, dobrze byłoby, aby pokazać szeroki kontekst tego, co od kilku miesięcy dzieje się w Polsce. Marcin Romanowski na wolności We wtorek późnym wieczorem sąd odrzucił wniosek o zastosowanie wobec Marcina Romanowskiego tymczasowego aresztu. Powodem takiej decyzji był chroniący go immunitet wynikający z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Parlamentarnym Rady Europy. Przypomnijmy, że wcześniej przewodniczący ZPRE wskazał w odpowiedzi na skargę złożoną przez mecenasa Bartosza Lewandowskiego, że Romanowski jest chroniony immunitetem przez cały rok trwania sesji Zgromadzenia. W związku z tym powinien on zostać zwolniony. Czytaj też:

