Sting i Shaggy wystąpią w Polsce

Dzięki staraniom Polskiego Radia polscy fani jako pierwsi na świecie będą mogli wysłuchać na żywo piosenek z płyty "44/876". Jak twierdzą twórcy, ich najnowszy album powstał dzięki karaibskim inspiracjom. Na koncercie nie zabraknie jednak również i znanych przebojów w tym i piosenek kultowego The Police, które przez lata współtworzył Sting.

Cały koncert będzie niezwykłym wydarzeniem nie tylko dlatego, że zaprezentowane na nim piosenki nie były dotąd grane na żywo, ale również dlatego, że sama płyta trafi do sklepów dopiero 20 kwietnia.

Jak informuje Polskie Radio: "Na widowni pojawią się słuchacze radiowej Jedynki, Trójki i Czwórki, a także użytkownicy portalu, którzy otrzymają bezpłatne bilety od Polskiego Radia, szybko reagując na to, co dziać się będzie na antenach i na portalu Polskiego Radia do dnia koncertu".