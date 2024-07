Fatalna pomyłka browaru. Popularne piwo wycofane z obrotu

Ostrzeżenie ws. wycofanej partii piwa Żywiec Jasne Pełne opublikował w czwartek Główny Inspektorat Sanitarny.

Żywiec popełnił błąd. Wycofuje partie piwa z niewłaściwą etykietą

Wynika z niego, że w wyniku błędu na linii produkcyjnej doszło do fatalnej pomyłki. Otóż do niektórych butelek zastosowano niewłaściwą etykietę tylną (tzw. kontretykieta), która sugeruje, że jest to produkt bezalkoholowy, podczas gdy zawiera on alkohol w ilości 5,5% obj. "Przednia etykieta prawidłowo informuje o tożsamości produktu" – wskazano.

Jak czytamy, 23 lipca producent podjął decyzję o wycofaniu wadliwego piwa z rynku oraz wdrożył następujące działania: poinformował o sytuacji dystrybutorów, do których sprzedał wadliwy produkt i uzyskał listę punktów sprzedaży detalicznej, do których wadliwy produkt mógł trafić; przygotował informację dla konsumentów, która zostanie umieszczona w wybranych punktach sprzedaży w widocznym miejscu przy półce z piwami, umieścił informację o błędnie oznakowanym produkcie na swojej stronie internetowej, a także uruchomił infolinię dla konsumentów pod nr 801 540 450, gdzie konsumenci mogę dowiedzieć się jak zwrócić wadliwy produkt.

Dane wycofanego produktu

Chodzi o piwo Żywiec Jasne Pełne 0,5 l. o numerze partii: L4165616DZ i dacie przydatności do spożycia 14.06.2025.

