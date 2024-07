„Do Rzeczy” nr 31: Esej Leszka Żebrowskiego. Jak lewicowe media kreują mit Rywy Tajtelbaum

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Główną zaletą Kamali Harris jest to, że nie jest Joe Bidenem. Trudno dostrzec w niej jednak lidera, który wie, jak zadbać o gospodarkę i jak walczyć z nielegalną migracją. A to są tematy, które najbardziej interesują Amerykanów. Jeśli więc w sierpniu zostanie ona koronowana na królową demokratów, to zamiast zwycięstwa może dać Partii Demokratycznej jedynie iluzję w miarę wyrównanej walki z Donaldem Trumpem – zauważa Jacek Przybylski

w tekście “Gwiazda lewicy”.



– Amerykańskie służby i siły zbrojne lepione są na nowo w myśl ideologii woke. Perspektywa prezydentury Kamali Harris, która pod tym względem jest dużo bardziej radykalna od Joe Bidena, oznacza przyspieszenie tego procesu– stwierdza Piotr Włoczyk w artykule “W lewo zwrot!”.

– Środowiska sędziowskie i prawnicze już nie tak chętnie wspierają swoimi nazwiskami działania rządu. Z kilku powodów – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Kryzys wiary”.



– Francuska popkultura wylansowała czterech bohaterów – detektywów z policji sądowej, do której trafiają najlepsi z najlepszych. Każdy z nich reprezentował inny typ umiejętności policyjnych – pisze Piotr Semka w tekście “Herosi

z 36 Quai des Orfèvres”.

– Polskie władze nie wahają się bez przyczyny przetrzymywać księdza w areszcie. Ustawa po ustawie próbują rozmontować katolicki porządek prawny. Jeszcze gorzej jest w Kościele powszechnym. Tymczasem polski Episkopat zachowuje się tak, jakby dookoła panował niemal całkowity spokój – alarmuje Paweł Chmielewski w artykule “Głęboki sen Episkopatu”.

– Niezależnie od tego, jak rozwinie się obecna sytuacja, długofalowo trzeba brać pod uwagę, że Francja może iść w kierunku wielkiego starcia islamolewicy Mélenchona oraz narodowej prawicy Le Pen – zauważa Kacper Kita

w tekście “Na lewo od komunistów. Nadszedł czas francuskiego Cháveza?”.

– Zmiana władzy w Polsce to z punktu widzenia biznesu żadna zmiana. Socjalistów pobożnych zastąpili socjaliści bezbożni – stwierdza Łukasz Warzecha w artykule “Socjaliści pobożni i bezbożni”.

W najnowszym numerze również europoseł Patryk Jaki deklaruje w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim: Gotów jestem do walki o prezydenturę.

