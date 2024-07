Prokuratura Bodnara naruszyła autonomię uczelni? Rektor AWS interweniuje

"To co się wydarzyło to bezprawne naruszenie autonomii Uczelni pod kuriozalnym pretekstem" – podkreśla rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński, odnosząc się do przeszukania w siedzibie tej uczelni.

W środę Prokuratura Krajowa poinformowała, że 15 lipca prokurator dokonał przeszukania pomieszczenia biurowego w budynku Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Przeszukanie w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Szukano "tajnego biura" Romanowskiego Jak wyjaśniono, czynności przeprowadzono w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Decyzję o wkroczeniu do gmachu uczelni uargumentowano materiałem dowodowym z którego ma wynikać, że wspomniane pomieszczenie "było użytkowane przez podejrzanego Marcina Romanowskiego". Rektor AWS: To bezprawne naruszenie autonomii Uczelni Komunikat PK w tej sprawie skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości dr Michał Sopiński. Według niego, ma on na celu zaklinanie rzeczywistości i nagonkę na Uczelnię. "To co się wydarzyło to bezprawne naruszenie autonomii Uczelni pod kuriozalnym pretekstem. W Uczelni nie było ani tajnego biura ani tajnych dokumentów" – podkreślił na platformie X. Sopiński poinformował, że zażalenie na czynności Prokuratury zostało przez uczelnię skutecznie złożone. W związku z przeprowadzonymi czynnościami złożono również skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naruszenia autonomii Uczelni. Sopiński ujawnia kulisy przeszukania. Co zabrano z uczelni? "W trakcie przeszukania nie zajęto żadnych informacji objętych postanowieniem. Zabrano za to rzeczy niemające z tym żadnego związku, w tym znajdujące się w Uczelni dokumenty osoby trzeciej. Ponadto zabrano z jednego pomieszczenia komputer należący do pracownika Uczelni, na którym pracował pracownik Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, którego w momencie przeszukania nie było przy czynnościach" – czytamy. Rektor AWS podkreślił ponadto, że w czynnościach nie brała udział osoba imiennie wskazana przez Rektora jako posiadająca klucze do pomieszczenia. Co więcej, jak przekazał, nakazano jej oddalić się. Sopiński zwrócił w swoim wpisie uwagę, że wejścia na Uczelnię dokonano pomimo tego, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym zapewniają uczelniom autonomię we wszystkich obszarach ich działania oraz wolność prowadzenia badań naukowych. "Eksterytorialność uczelni jest jednym z aspektów jej tradycyjnej autonomii (art. 70 ust. 5 Konstytucji) – a termin autonomia jest użyty w Konstytucji jedynie wobec uczelni. Rozwinięciem tego aspektu autonomii jest art. 50 ust. 3, 4 i 6 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. W doktrynie jednoznacznie wskazuje się, że ograniczenie wstępu służb państwowych na uczelnie chroni wolność badań i ogłaszania ich wyników wyrażoną w art. 73 Konstytucji RP, jak też wolność słowa zabezpieczoną art. 54 ust. 1 Konstytucji RP. Te ograniczenia należą do istoty gwarancji ustanowionej art. 70 ust. 5 Konstytucji RP, tworząc wymiar terytorialny rzeczonej autonomii" – wyjaśnił. Czytaj też:

